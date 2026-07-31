Світоліна перемогла Кудерметову у другому колі турніру у Вашингтоні
Українка здобула звитягу у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Еліна Світоліна (10 WTA) обіграла Поліну Кудерметову (108 WTA), яка представляє Узбекистан, у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні (США).
Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився у двох сетах — 7:6 (4), 6:4. У першій партії українка поступалася 3:5 та відіграла сетбол у 12-му геймі. У другому сеті Еліна зробила вирішальний брейк у п’ятому геймі й захистила перевагу, відігравши три брейк-поїнти суперниці.
У наступному раунді Світоліна зіграє проти Александри Еали (28 WTA).
Сестри Кіченок програли на старті парного турніру у Мемфісі.
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