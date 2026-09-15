«Дякую, Колумбіє»: Хамес Родрігес завершив кар'єру в національній збірній
Найкращий бомбардир чемпіонату світу-2014 вирішив поставити крапку в кар'єрі у складі Колумбії
Півзахисник колумбійського Атлетіко Насьйональ Хамес Родрігес у соціальних мережах опублікував пост, в якому оголосив про завершення виступів за національну збірну Колумбії.
Настав момент. Дякую за кожен матч, кожну радість, сльозу та мрію, які ми розділили. Захищати кольори збірної Колумбії було однією з найбільших честей у моєму житті. Дякую, Колумбіє. Назавжди.
Загалом Хамес провів за національну команду 131 матч та відзначився 31 забитим м'ячем. Родрігес став найкращим бомбардиром чемпіонату світу-2014 у Бразилії, де оформив 6 голів.
Легенда Колумбії Хамес Родрігес приєднався до 14-го клубу в своїй кар'єрі.
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