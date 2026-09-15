«Відчуття дуже сімейного клубу»: Родрі пояснив свій вибір на користь Барселони
30-річний півзахисник детально розповів про ключові чинники свого літнього трансферу
Півзахисник Барселони Родрі розповів про деталі перемовин із головним тренером Гансом-Дітером Фліком та спортивним директором каталонців Деку перед своїм літнім переходом до табору синьо-гранатових. Слова наводить Mundo Deportivo.
Більше за все в Хансі мене привабив його характер. Одне з першого, що він мені сказав, стосувалося його прагнення вдосконалюватися щодня та бути перфекціоністом. Це чудово узгоджується з моєю філософією: ніколи не спочивати на лаврах, не вважати, що ти досяг піку, і завжди вимагати більшого. Саме це рано чи пізно приведе до успіху. Вважаю, Барселона перебуває в цій зоні прогресу, щоб вийти на рівень майстерності, здатний принести великі європейські титули після успіху на національній арені.
Нині на мене не чинили жодного тиску. Усі висловлювали бажання бачити мене в команді, пояснювали, що саме я можу їй дати. Мені дуже сподобалася манера спілкування — без зайвої тривожності. З їхнього боку це було просто прагнення донести бачення моєї ролі в проєкті. Сподобалася природність цієї комунікації та відчуття дуже сімейного клубу.
Родрі — про амбіції Барселони: «Ліга чемпіонів — цілком реальна мета».
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