Сергій Стаднюк

У 12-му турі чемпіонату Боснії і Герцеговини Зріньскі, суперник Динамо у Лізі конференцій, приймав на своєму полі лідера першості Борац Баня-Лука. Зустріч у понеділок, 27 жовтня, була дуеллю команд, що очолюють таблицю, і чемпіонів двох попередніх сезонів.

Господарі швидко повели в рахунку: на 3-й хвилині відзначився 21-річний форвард Матей Шакота. На 33-й хвилині Юрічич відновив паритет, однак уже на старті другої половини, на 47-й хвилині, досвідчений нападник Неманья Більбія вдруге вивів Зріньскі вперед – 2:1.

Попри поразку, Борац продовжує очолювати турнірну таблицю. Після 11 матчів у лідера 25 очок, тоді як у Зріньскі за такої ж кількості поєдинків на один бал менше. Інші клуби вже провели по 12 зустрічей.

Чемпіонат Боснії і Герцеговини, 12-й тур

Зріньскі – Борац Баня-Лука 2:1

Голи: Шакота, 3, Більбія, 47 – Юрічич, 33

Зріньскі: Карачич, Вранькович, Джурасек, Дуймович, Мамич (Мемія, 46), Машич, Савич, Іванчич (Сурданович, 77), Шакота, Більбія (к) (Маїч, 84), Чуже (Барі, 77).

Перед побаченням із Динамо в Лізі конференцій Зріньскі має два виїзні матчі на внутрішній арені: 29 жовтня у Кубку Боснії і Герцеговини проти Романії Пале та 1 листопада в чемпіонаті із Широкі Брієг.

Далі на киян чекають дві зустрічі із Шахтарем – 29 жовтня в 1/8 фіналу Кубка України та 2 листопада в 11-му турі УПЛ. Із Зріньскі Динамо зіграє 6 листопада у польському Любліні в рамках третього туру Ліги конференцій.