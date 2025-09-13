Павло Василенко

У Динамо прокоментували слова колишнього селекціонера клубу Артема Кравця, який раніше заявив, що разом із Євгеном Хачеріді сприяв переходу захисника Браяна Себальйоса до столичного клубу. Кравець також висловив здивування, чому кияни не підписали з футболістом повноцінний контракт.

У відповідь біло-сині оприлюднили офіційну заяву на запит сайту Динамоманія, де детально пояснили своє рішення.

«Колишній футболіст Динамо Себальйос прибув до Києва із заявленим, окремо скандально відомим селекціонером, зростом 192 см. Однак на медогляді виявилося, що дорогою в Україну він «втратив» 10 сантиметрів. Але це лише один момент. Далі з’ясувалося, що він надто схильний до травматичності: більше половини часу свого перебування в Києві, на жаль, провів у лазареті. Третім фактором стала невпевнена гра захисника у футболці Динамо: у вирішальні моменти матчів він регулярно помилявся. І до цього всього – гравець постійно був наляканим через війну в країні й відверто не мав бажання залишатися тут. Зрештою, він просто поїхав – і більше ми його не бачили. На жаль, у цій історії нашому колишньому селекціонеру немає чим пишатися. Її просто треба якнайшвидше забути і більше ніколи не повертатися»

Себальйос виступав за Динамо на правах оренди з Форталези на правах оренди в першій частині сезону 2024/25. За київський клуб колумбієць провів чотири матчі, забивши один гол.

Взимку 2025 року Себальйос за 1,7 млн євро перейшов до американського клубу Нью-Інгленд Революшн.