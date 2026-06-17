Павло Василенко

Аркадій Запорожану, який був агентом легендарного тренера Мірчі Луческу, в інтерв’ю Prosport повідомив, що київське Динамо не відпустило українського форварда Матвія Пономаренка до дортмундської Боруссії.

«Наскільки мені відомо, Боруссія пропонувала за цього гравця 20 мільйонів євро, але Динамо запросило 25 мільйонів євро, тому вони відмовилися від цієї суми».

Пономаренко у минулому сезоні провів за Динамо 23 матчі, у яких забив 16 голів та віддав одну результативну передачу.

20-річний форвард став найкращим бомбардиром УПЛ-2025/26, відзначившись 13 забитими м’ячами за 15 поєдинків.

Контракт Пономаренка з Динамо чинний до 31 грудня 2028 року, а авторитетний портал Тtransfermarkt оцінює футболіста у 12 мільйонів євро.