Саленко: «Динамо не має права більше втрачати очки»
Ексфутболіст зробив прогноз на найближчий поєдинок киян
Колишній форвард Динамо Олег Саленко в інтерв’ю для сайту «Український футбол» поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу біло-синіх проти Епіцентра в рамках шостого туру УПЛ.
«Динамо не має права більше втрачати очки, вже немає куди відступати! Потрібно однозначно перемагати й у матчі проти Епіцентру це киянам цілком до снаги. Мій прогноз – 2:0 на користь біло-синіх», – заявив Саленко.
Динамо наразі посідає шосту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі сім балів. Епіцентр з вісьмома очками йде п’ятим в УПЛ.
Матч Динамо – Епіцентр пройде у понеділок, 14 вересня, та розпочнеться о 15:30.
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