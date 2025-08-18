Сергій Стаднюк

У сербській Бачці Тополі у четвер, 21 серпня, на TSC Arena відбудеться перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. У ньому київське Динамо зіграє проти ізраїльського Маккабі (Тель-Авів).

Напередодні зустрічі з киянами команда Жарко Лазетича взяла участь у Кубку Тото — третьому за престижністю турнірі Ізраїлю. Команда посіла лише п’яте місце.

У вирішальному матчі Маккабі переміг єрусалимський Хапоель 2:1. Першим голом у зустрічі відзначився Саєд Абу-Фархі, а після перерви рахунок подвоїв Дор Тургеман. Хапоель зумів відповісти лише наприкінці гри, реалізувавши пенальті після фолу Давіди — точним був Гай Бадаш. Варто зазначити, що ще до цього ізраїльтяни двічі влучали у каркас воріт: Абу-Фархі влучив у поперечину на 43-й хвилині, а Мадмон повторив його «успіх» на 76-й.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у четвер, 21 серпня, на сторінці події Маккабі Тель-Авів – Динамо на Xsport. Початок – о 21:00.