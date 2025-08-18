Півзахисник Динамо Микола Михайленко перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів поділився думками щодо вильоту з Ліги чемпіонів від кіпрського Пафоса (0:3 – заг.).

Думаю, такі питання краще задавати тренерському штабу, вони вам краще скажуть. Я зі свого боку не можу це об’єктивно коментувати – мені це здається так, але я не тренер, я не знаю, як правильно.

Не вдалось нас зробити те, про що домовлялись. Результат і гра наша – будемо дивитись об’єктивно, – були дуже погані. Але такі дні бувають. І в житті так буває, що якісь невдачі. Головне після цього не опускати голову, що якісь невдачі, тому що дійсно багато критики, буває важко, але це не має на нас впливати і ми маємо йти від матчу до матчу. Маккабі ще не дивились, будемо аналізувати.