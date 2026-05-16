Металіст 1925 та Епіцентр зіграли внічию в УПЛ
Команди обмінялися голами у кожному з таймів
близько 1 години тому
У поєдинку 29-го туру Української Прем’єр-ліги Металіст 1925 зіграв внічию з кам'янець-подільським Епіцентром. Харків'яни вийшли вперед у середині першого тайму завдяки голу косовського захисника Бетона Заберджі, для якого цей забитий м'яч став четвертим у сезоні та другим у двох останніх турах. Гості відігралися по перерві — на 62-й хвилині точним ударом відзначився Вадим Сидун, записавши на свій рахунок восьмий гол у поточному чемпіонаті.
УПЛ. 29-й тур
Металіст 1925 – Епіцентр – 1:1
Голи: Забергджа, 29 – Сідун, 74
Після цієї нічиєї Металіст 1925 має в активі 48 очок і посідає п'яте місце, тоді як Епіцентр із 31 балом тимчасово залишається на 11-й позиції в турнірній таблиці.
