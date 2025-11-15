Легенда Динамо розповів, що його непокоїть перед матчем Україна – Ісландія
Ващук поділився очікуваннями від вирішальної гри для синьо-жовтих
14 хвилин тому
Колишній захисник збірної України Владислав Ващук поділився думками щодо поразки у матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4).
Не знаю, що сказати. Занадто багато щось критикують, всі щось говорять, але самої гри немає. Сказати щось більше не можу.
Чи не завадять 0:4 від Франції налаштуватися на Ісландію? Та ні, бо все було спрямовано на те, щоб виграти в ісландців [у другій грі]. Мене більше хвилює Забарний, щоб він встиг перемкнутись. На ньому зараз велика відповідальність як на лідері збірної. Є психологічний тиск, і хочеться, щоб він його подолав, – поміркував Ващук в інтерв'ю ua.tribuna.com.
