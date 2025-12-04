Сергій Разумовський

Клуб української Премʼєр-ліги Кудрівка продовжує зіштовхуватися з фінансовими труднощами в поточному сезоні. Про проблеми з виплатами в команді повідомив футбольний журналіст і коментатор Михайло Співаковський.

За його інформацією, заборгованість перед футболістами тягнеться ще з літа. Частину коштів клуб уже погасив, однак станом на зараз борг щодо заробітної платні все ще дорівнює приблизно двом місяцям. Подібна ситуація не може не впливати на загальний клімат у колективі та підготовку до матчів.

У турнірній таблиці УПЛ Кудрівка наразі посідає 12-ту позицію, маючи в активі 14 очок. У попередньому турі команда Василя Баранова зазнала мінімальної виїзної поразки від черкаського ЛНЗ з рахунком 0:1, що не дозволило клубу покращити своє становище в чемпіонаті.

Найближчий офіційний матч Кудрівка проведе 6 грудня на Оболонь-Арені проти київського Динамо. Після цього на команду чекає ще одна гра в 2025 році – 12 грудня колектив зіграє проти Олександрії. По завершенні цих поєдинків у чемпіонаті розпочнеться двомісячна зимова пауза, протягом якої керівництву клубу, ймовірно, доведеться шукати шляхи стабілізації фінансової ситуації.