Сьогодні, 5 серпня, київське Динамо зіграє перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти представника Кіпру — клубу Пафос. Поєдинок пройде у польському Любліні на стадіоні Мотор Люблін Арена. Початок гри — о 21:00 за київським часом.

Зустріч буде показана у прямому етері на загальнонаціональному телеканалі 2+2. Українські глядачі зможуть безкоштовно подивитися матч по телевізору або через онлайн-платформу телеканалу.

У попередньому раунді кваліфікації Динамо впевнено пройшло мальтійський Хамрун Спартанс, двічі перемігши з рахунком 3:0.

Пафос, у свою чергу, здолав ізраїльський Маккабі Тель-Авів 1:0 вдома та 1:1 у гостях, що дозволило кіпріотам пройти далі.