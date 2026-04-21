Лузан завоювала чотири золоті медалі на Кубку України-2026
Титулована веслувальниця повернулася до спільних виступів з Рибачок
близько 1 години тому
Титулована українська веслувальниця Людмила Лузан здобула чотири золоті нагороди на цьогорічному Кубку України з веслування на байдарках і каное.
Турнір проходив з 14 по 19 квітня 2026 року в Умані, Черкаська область.
29-річна спортсменка завоювала нагороди у чотирьох різних дисциплінах:
Веслування у каное-одиночці на дистанцію 200 метрів;
Веслування у каное-одиночці на дистанцію 500 метрів;
Веслування у каное-двійці на дистанцію 200 метрів;
Веслування у каное-двійці на дистанцію 500 метрів;
У двійках Лузан виступала у парі з Анастасією Рибачок, з якою вони вигравали медалі Олімпіади.
Нагадаємо, Лузан налаштована на золото Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.
