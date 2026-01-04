Бразильський вінгер Вітіньо готовий оформити повноцінний контракт з одним із клубів, що виявляють до нього інтерес, після чого залишить Динамо у статусі вільного агента після закінчення чинної угоди 30 червня 2026 року.

За даними журналіста Лукаса Коллара, Вітіньо вже веде переговори про попередню угоду з Інтернасьоналем, де зараз виступає на правах оренди.

Керівництво «колорадос» налаштоване оптимістично і сподівається зберегти футболіста в клубі, проте на Вітіньо також претендують Сантос і Баія, які готові підписати бразильця влітку як вільний агент.

Раніше повідомлялося, що кривдник Динамо підсилився героєм фіналу Ліги Європи.