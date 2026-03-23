Динамо та Полісся зіграють товариський матч під час міжнародної паузи
Матч відбудеться 28 березня
близько 1 години тому
Фото: Динамо Київ
Київське Динамо та житомирське Полісся проведуть товариський поєдинок під час березневої паузи на матчі національних збірних. Повідоляє пресслужба команди.
Зустріч відбудеться 28 березня на клубній базі Динамо, початок – о 14:00.
Цей спаринг стане другою очною зустріччю команд за останній місяць. Нагадаємо, 8 березня суперники зіграли в межах УПЛ — тоді кияни здобули перемогу з рахунком 2:1.
