Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився напередодні першого стикового матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Реала.

Перша зустріч відбудеться у вівторок у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луш. Раніше на загальному етапі турніру португальський клуб обіграв мадридців із рахунком 4:2, а український голкіпер Анатлоій Трубін забив вирішальний гол на останніх хвилинах.

Без сумніву, це буде дуже складний матч. Це лише перша частина плей-оф. На Ештадіу да Луш Трубіна в атаці не буде. Я звик до таких протистоянь, я робив це все своє життя.

Часто люди думають, що в першому матчі з тих чи інших причин потрібно досягти певного результату. Я ж кажу, що остаточного результату немає. Ми проведемо перший матч із холодною головою, з амбіціями та впевненістю. Ми знаємо, що ми зробили з королями Ліги чемпіонів… Вони поранені. А поранений король небезпечний, — наводить слова наставника Diario Sport.