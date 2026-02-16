Журналіст та інсайдер Володимир Звєров поділився оцінкою перспектив півзахисника збірної України Георгія Судакова у складі Бенфіки. Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

У Судакова незрозуміло, якою буде ігрова практика. Ось це реальна проблема, бо здавалося, що в Бенфіці він має бути лідером, а зараз виходить на останні 15 хвилин із лави запасних.

З тієї інформації, яку вдалося зібрати, поспілкувавшись із португальськими колегами, які працюють поруч із Бенфікою, говорять, що Судаков зараз не виглядає переконливим .

Він не виглядає переконливим для Моурінью, тому що тренер хоче бачити більше створених моментів. Він прагне кращого зв’язку між українським півзахисником та іншими гравцями атаки, — сказав Звєров.

У нинішньому сезоні 23-річний Судаков провів 32 матчі за Бенфіку в усіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав чотири результативні передачі. Лісабонський клуб посідає третє місце в чемпіонаті, маючи 52 очки після 22 турів.

Вже 17 лютого о 22:00 за київським часом орли прийматимуть мадридський Реал Андрія Луніна у першому стиковому матчі плей-оф Ліги чемпіонів.

В минулому турі чемпіонату Португалії Бенфіка обіграла Санта Клару.