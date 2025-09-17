Павло Василенко

Київське Динамо святкувало виїзну звитягу над Олександрією у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь київської команди.

У середині першого тайму гри гравці Олександрії поспіль заблокували кілька ударів, але проти пострілу Піхальонка нічого не змогли вдіяти і Динамо повело у рахунку.

По перерві більш активніше почали діяти господарі поля і домоглися свого, після подачі з кутового автоголом відзначився форвард Динамо Владіслав Бленуце.

Та втримати нічию й затягнути гру у серію пенальті «містянам» не вдалося. Героєм Динамо став їх нігерійський форвард Шола Огундана.

Кубок України, 1/16 фіналу

Олександрія – Динамо – 1:2

Голи: Бленуце, 58 (автогол) – Піхальонок, 22, Огундана, 86.