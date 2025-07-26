Спортивний директор Осієка Ален Петрович пояснив причини підписання українського півзахисника Олександра Петрусенка у літнє трансферне вікно. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Я був із ним на зв’язку ще з травня. Було кілька зацікавлених клубів, і досить серйозних, у пресі вже писали про це, і я раніше казав, що під час підготовки додатково подивимося, на яких позиціях нам потрібно підсилитися.

Тож ми вирішили підписати півзахисника, який фізично сильний, жорсткий у боротьбі – саме цього нам досі бракувало. Вірю, що він швидко увійде в ритм, зрештою, ми ж не підписували його на місяць, а одразу на три роки. Він одразу доступний для тренера, думаю, що в ньому ми отримаємо справжнє підсилення в центрі поля.

Ми всі його давно знаємо, і він – саме той, кого ми зараз шукали. Я вже казав, що ми не проти класичних легіонерів, приклад – трансфер Туре, але нам усе ж легше брати гравців без мовного бар’єру. Петрусенко чудово вписується в таку історію – вже два роки був у Хорватії, не потребує тривалої адаптації, знає хорватський чемпіонат, а це також важливо. Вірю, що й це буде нашою перевагою.