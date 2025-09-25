Дженоа без Малиновського здолав Емполі з Поповим у Кубку Італії
Представник Серії А здобув вольову перемогу
1 день тому
Фото: Дженоа
У 1/16 фіналу Кубка Італії сезону 2025/26 відбувся матч між Дженоа та Емполі.
Поєдинок пройшов у Генуї на арені Стадіо Луїджі Фераріс і завершився впевненою перемогою господарів з рахунком 3:1.
Український форвард Емполі Богдан Попов вийшов у стартовому складі, але не зміг відзначитися результативними діями та залишив поле на 59-й хвилині. Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський весь матч провів на лаві запасних.
Кубок Італії 2025/26. 1/16 фіналу
Дженоа – Емполі – 3:1
Голи: Френдруп, 15, Маркандаллі, 56, Екатор, 86 – Сапоріті, 12