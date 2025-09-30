Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вийшов на поле у матчі 5-го туру італійської Серії А проти Лаціо.

Гра пройшла 29 вересня у Генуї на арені Stadio Luigi Ferraris і завершилася впевненою перемогою римлян із рахунком 3:0.

За версією популярного порталу Whoscored, дії Малиновського отримали оцінку 6 з 10 можливих — один із найнижчих показників як серед гравців генуезького клубу, так і серед усіх учасників зустрічі. Найкращим футболістом матчу було визнано вінгера Лаціо Маттео Канчельєрі, який відкрив рахунок у поєдинку.

Для українця це була п'ята гра у складі Дженоа цього сезону, в активі півзахисника — одна результативна передача. Контракт Малиновського з клубом розрахований до червня 2027 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 2,5 мільйона євро.