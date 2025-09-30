Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров вирішив повернути до складу команди двох добре відомих гравців. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За його даними, у жовтневих матчах міжнародної паузи можливість знову вийти на поле у футболці збірної отримають півзахисник італійської Дженоа Руслан Малиновський та хавбек київського Динамо Володимир Бражко.

Українська команда проведе два поєдинки у рамках відбору на чемпіонат світу: 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13 жовтня на умовно домашньому полі проти Азербайджану. Наразі збірна Реброва має в активі одне очко і розташовується на третій позиції у групі D. Лідирує Франція, яка набрала шість балів.

Малиновський востаннє виступав за національну команду рік тому у Лізі націй. Цього сезону 32-річний півзахисник взяв участь у п'яти матчах усіх турнірів і віддав одну результативну передачу.

Бражко востаннє виходив на поле за збірну у листопаді минулого року. У сезоні 2025/26 він відзначився двома голами у 14 матчах чемпіонату, Кубка та єврокубків.

Раніше повідомлялося, що Панатінаїкос може відмовитися від кандидатури Реброва на пост головного тренера.