Ребров поверне в збірну України Бражка та Малиновського
Виклик на матчі проти Ісландії та Азербайджану отримають добре знайомі гравці
18 хвилин тому
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров вирішив повернути до складу команди двох добре відомих гравців. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
За його даними, у жовтневих матчах міжнародної паузи можливість знову вийти на поле у футболці збірної отримають півзахисник італійської Дженоа Руслан Малиновський та хавбек київського Динамо Володимир Бражко.
Українська команда проведе два поєдинки у рамках відбору на чемпіонат світу: 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13 жовтня на умовно домашньому полі проти Азербайджану. Наразі збірна Реброва має в активі одне очко і розташовується на третій позиції у групі D. Лідирує Франція, яка набрала шість балів.
Малиновський востаннє виступав за національну команду рік тому у Лізі націй. Цього сезону 32-річний півзахисник взяв участь у п'яти матчах усіх турнірів і віддав одну результативну передачу.
Бражко востаннє виходив на поле за збірну у листопаді минулого року. У сезоні 2025/26 він відзначився двома голами у 14 матчах чемпіонату, Кубка та єврокубків.
Раніше повідомлялося, що Панатінаїкос може відмовитися від кандидатури Реброва на пост головного тренера.
Поділитись