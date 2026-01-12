У рамках 20-го туру італійської Серії А відбувся матч між Дженоа та Кальярі. Рахунок у поєдинку було відкрито вже на сьомій хвилині, коли Лоренцо Коломбо реалізував асист від Руслана Малиновського.

Наступний гол уболівальникам довелося чекати довго. На 75-й хвилині Френдруп влучним ударом подвоїв перевагу господарів, а через три хвилини Естігор замкнув подачу Мартіна зі штрафного, довівши рахунок до розгромного.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський провів на полі 74 хвилини. Ця перемога дозволила Дженоа з 19 очками піднятися на 15-те місце у турнірній таблиці, тоді як Кальярі з тією ж кількістю балів опустився на 16-те місце.

Серія А. 20-й тур

Дженоа – Кальярі – 3:0

Голи: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Естігор, 78