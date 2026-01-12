Дженоа з асистом Малиновського розгромило Кальярі
Українець допоміг команді відірватися від зони вильоту
близько 1 години тому
У рамках 20-го туру італійської Серії А відбувся матч між Дженоа та Кальярі. Рахунок у поєдинку було відкрито вже на сьомій хвилині, коли Лоренцо Коломбо реалізував асист від Руслана Малиновського.
Наступний гол уболівальникам довелося чекати довго. На 75-й хвилині Френдруп влучним ударом подвоїв перевагу господарів, а через три хвилини Естігор замкнув подачу Мартіна зі штрафного, довівши рахунок до розгромного.
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський провів на полі 74 хвилини. Ця перемога дозволила Дженоа з 19 очками піднятися на 15-те місце у турнірній таблиці, тоді як Кальярі з тією ж кількістю балів опустився на 16-те місце.
Серія А. 20-й тур
Дженоа – Кальярі – 3:0
Голи: Коломбо, 7, Френдруп, 75, Естігор, 78