У понеділок, 12 січня, в рамках 20-го туру Серії А відбувся поєдинок між Дженоа та Кальярі на стадіоні Стадіо Луїджі Фераріс у Генуї. Господарі впевнено перемогли з рахунком 3:0.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський провів на полі 74 хвилини та оформив точну гольову передачу на перший м'яч своєї команди.

Його виступ портал WhoScored оцінив у 7,6 бала з 10, що стало однією з найкращих оцінок у матчі.

Найкращим гравцем зустрічі визнано захисника Дженоа Лео Естігора, який забив гол і отримав оцінку 8,1.

Цього сезону 32-річний Малиновський провів за генуезців 18 матчів у всіх турнірах, забивши два голи і віддавши три результативні передачі.