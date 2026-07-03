Павло Василенко

Нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Дженоа. За інформацією інсайдера і журналіста Джанлуки Ді Марціо, головний тренер Даніеле Де Россі хоче працювати з українцем та ініціював його оренду.

Українець перебрався до Серії А в статусі найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги влітку 2024 року. Його трансфер обійшовся Ромі у 41,1 млн євро.

За два сезони в лавах римського колективу Довбик провів 63 поєдинки в усіх турнірах, в яких забив 20 голів та віддав шість результативних передач. Велику частину минулого сезону Артем пропустив через важку травму.