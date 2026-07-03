Дженоа розпочала переговори щодо переходу форварда збірної України
Інсайдер розкрив деталі потенційного трансфера
близько 3 годин томуПідписатися в
Артем Довбик. Фото - Getty Images
Нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Дженоа. За інформацією інсайдера і журналіста Джанлуки Ді Марціо, головний тренер Даніеле Де Россі хоче працювати з українцем та ініціював його оренду.
Українець перебрався до Серії А в статусі найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги влітку 2024 року. Його трансфер обійшовся Ромі у 41,1 млн євро.
За два сезони в лавах римського колективу Довбик провів 63 поєдинки в усіх турнірах, в яких забив 20 голів та віддав шість результативних передач. Велику частину минулого сезону Артем пропустив через важку травму.