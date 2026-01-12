У поєдинку 20 туру чемпіонату Італії Дженоа, де з перших хвилин зіграв хавбек збірної України Руслан Малиновський, приймала на своєму стадіоні Кальярі.

Господарі відкрили рахунок уже на сьомій хвилині зустрічі. Лоренцо Коломбо завдав точного удару лівою ногою, відправивши м'яч по центру воріт суперника. Гольову передачу в цьому епізоді оформив 32-річний Малиновський. Цей асист став для українського півзахисника 30-м у кар'єрі у матчах Серії А.

Завдяки цій результативній дії Руслан перевершив досягнення Андрія Шевченка, який мав 29 асистів, і став найрезультативнішим українцем за кількістю гольових передач в історії італійської першості.

Топ українців за асистами в Серії А: