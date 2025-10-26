Дженоа з Маліновським не втримала перемогу з Торіно
Команда українця зазнала поразки
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі восьмого туру Серії А Торіно на своєму полі приймав Дженоа. Зустріч завершилася вольовою перемогою господарів з рахунком 2:1.
У стартовому складі гостей вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, який провів на полі 87 хвилин.
На 90-й хвилині чилійський захисник Гільєрмо Маріпан з передачі Валентіно Лазаро вирвав перемогу для Торіно.
Торіно посідає 11-е місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 11 очок. Дженоа йде на останній, 20-й позиції з трьома заліковими пунктами.
Серія А, 8-й тур
Торіно – Дженоа – 2:1
Голи: Сабеллі, 63 (автогол), Маріпан, 90 – Торсбю, 7.