Півзахисник збірної України Руслан Маліновський після мінімальної перемоги у матчі четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (2:1) висловився щодо своєї результативності на жовтневому зборі.

Три голи й асист? Якщо такі цифри, то, напевно, це найкращий збір у збірній. Але не хочеться літати ніде, тому що ще є дві гри. Потрібно буде набирати мінімум два очки. Дуже приємно, що забив м'яч і за Олексія дуже радий. Тому що працював дуже: і видно, що на тренуваннях, і в іграх. У нього є дуже класні якості, класна ліва нога, і він дуже добре грає головою. Сьогодні і головою забив, і віддав. Вітаю всіх українців, всіх вболівальників з цією перемогою.

Якщо в першому таймі забили б другий м'яч, може, забили б і третій, і четвертий. Звичайно, є тиск, відповідальність. Може, трошки спішили в деяких ситуаціях, хотіли забити швидкий м'яч, другий м'яч, третій м'яч. Може, це і зіграло з нами такий жарт неприємний.

Я ж кажу, що найголовніше – це перемога. Ви бачите також, що Ісландія також зіграла з Францією 2:2. Не так багато моментів зробили, але забили два м'ячі Франції. Футбол такий: вирішують епізоди.

Я критику не читав, не бачив. Результати були, звичайно, більше… що з Азербайджаном зіграли 1:1. Як я казав, епізоди вирішують, тому потрібно зробити аналіз над помилками і готуватися до фінальних матчів. Тому що ми зараз виграли дві гри й все попереду.

Груповий етап – це не одна, не дві гри, де ти, можеш: виграв чи програв. Тут це довга дорога, в якій ми повинні бути сконцентровані та грати до кінця, – заявив Маліновський у коментарі UA-Футбол.