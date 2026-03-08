Денис Сєдашов

У поєдинку 28-го туру італійської Серії А Дженоа обіграла римську Рому.

Після безгольового першого тайму події на полі розгорнулися у другій половині гри. На 52-й хвилині Жуніор Мессіас вивів грифонів вперед, впевнено реалізувавши пенальті. Римлянам знадобилося лише три хвилини, щоб відновити паритет, проте останнє слово залишилося за господарями — наприкінці матчу Вітінья забив переможний м'яч.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський з'явився на полі у другому таймі, вийшовши на заміну.

Серія А. 28-й тур

Дженоа – Рома – 2:1

Голи: Мессіас, 52, пен., Вітінья, 80 – Н’Діка, 55

Завдяки цьому успіху Дженоа набрала 30 очок і закріпилася на 13-й сходинці турнірної таблиці. Рома залишається на п’ятому місці з 51 балом у активі.

Манчестер Сіті завдяки дублю Мармуша обіграв Ньюкасл і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії.