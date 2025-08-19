Український захисник київського Динамо Денис Попов не перейде в англійський Уотфорд, повідомляє ТаТоТаке. За даними джерела, 26-річний футболіст не стане частиною складу клубу з Англії.

Минулого сезону Попов відіграв 35 матчів у всіх турнірах за Динамо, зумівши забити два голи. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 4 мільйони євро.

Попов є вихованцем Динамо, який провів за першу команду киян 141 матч, а також тричі виходив на поле у складі збірної України. Його чинний контракт із «біло-синіми» розрахований до літа 2026 року. Футболіст у 2019 році виграв чемпіонат світу U-20 у складі «синьо-жовтих».