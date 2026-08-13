Володимир Кириченко

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора не допоможе команді в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій UEFA проти Карабаху.

За інформацією «ТаТоТаке», 32-річний польський футболіст не вирушив разом із командою до Баку.

Причиною стала травма, якої Кендзьора зазнав під час останнього тренування Динамо перед вильотом до Азербайджану. У захисника діагностували струс мозку середнього ступеня тяжкості.

За попередніми оцінками медичного штабу, польський ветеран зможе повернутися до тренувань не раніше ніж через тиждень.

Перший матч завершився мінімальною перемогою киян 1:0.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 13 серпня, початок о 19.00.

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