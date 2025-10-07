Донецький Шахтар активно веде переговори щодо трансферу молодого бразильського вінгера Греміо Габріела Мека, повідомляє Mix Vale.

Спочатку український клуб запропонував за 17-річного таланта 15 мільйонів євро, але бразильці відхилили цю пропозицію. Після цього суму було збільшено до 20 мільйонів євро і тепер керівництво Греміо розглядає можливість угоди.

Інтерес до перспективного футболіста виявляють й інші європейські клуби. Раніше його трансфером серйозно цікавився англійський Челсі, проте угоди так і не було досягнуто.

Цього сезону 2025 року Мек провів 15 матчів за Греміо у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2027 року.

Шахтар тим часом лідирує у чемпіонаті України, набравши 17 очок після восьми зіграних турів.

Раніше стало відомо, що Шахтар може повернути свого колишнього форварда.