Ексфорвард Манчестер Юнайтед Марсьяль продовжить кар’єру в Мексиці
Гравець приєднався до клубу Рамоса
близько 2 годин тому
Антоні Марсіаль / фото - АЕК
Французький нападник Антоні Марсьяль залишив грецький АЕК і перейшов до мексиканського Монтеррея. Про угоду повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо. Афінський клуб уже дозволив 29-річному гравцеві вирушити до Мексики для проходження медичного огляду.
Марсьяль виступав за АЕК з літа 2024 року та провів у чемпіонаті Греції 19 матчів, у яких забив 7 голів. Раніше форвард захищав кольори Ліона, Монако та Манчестер Юнайтед.
У складі Монтеррея француз стане партнером іспанської легенди Серхіо Рамоса, який із лютого 2025 року грає за мексиканський клуб і виконує обов’язки капітана команди.
