Французький нападник Антоні Марсьяль залишив грецький АЕК і перейшов до мексиканського Монтеррея. Про угоду повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо. Афінський клуб уже дозволив 29-річному гравцеві вирушити до Мексики для проходження медичного огляду.

Марсьяль виступав за АЕК з літа 2024 року та провів у чемпіонаті Греції 19 матчів, у яких забив 7 голів. Раніше форвард захищав кольори Ліона, Монако та Манчестер Юнайтед.

У складі Монтеррея француз стане партнером іспанської легенди Серхіо Рамоса, який із лютого 2025 року грає за мексиканський клуб і виконує обов’язки капітана команди.

Раніше данський півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен перейшов до німецького клубу.