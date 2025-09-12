Центральний захисник одеського Чорноморця Ярослав Ракицький отримав звання найкращого гравця серпня в українській Першій лізі. Про це повідомила пресслужба клубу.

36-річний футболіст провів п’ять матчів у серпні, відзначився голом у поєдинку другого туру проти хмельницького Поділля (2:0) та став ключовою фігурою в обороні команди. Свою нагороду Ракицький отримав на стадіоні Чорноморець перед стартом матчу п’ятого туру проти Фенікс-Маріуполя (2:0).

З початку сезону 2025/26 одесити здобули 13 очок у п’яти зустрічах і одноосібно лідирують у таблиці Першої ліги. У наступному турі підопічні Олександра Кучера 13 вересня приймуть запорізький СК Металург (початок о 16:00).

Ракицький виступає за Чорноморець із березня 2025 року. За цей час він провів 15 офіційних матчів, забив один м’яч та віддав дві результативні передачі. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 300 тисяч євро.

Свого часу захисник став легендою донецького Шахтаря, за який зіграв 358 поєдинків, забив 18 голів і зробив 35 гольових передач.