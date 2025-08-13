Український журналіст Ігор Циганик, який був коментатором матчу Пафос - Динамо (2:0) у рамках кваліфікації до Ліги чемпіонів розкритикував київський клуб у своїй програмі "Циганик Live".

Я не дуже люблю, коли говорять банальні фрази на передматчевих прес-конференціях. Якісь заобрійні, зарозумні фрази, якісь образи. А потім воно виходить – це г*вно, обіс*алися. Виходити й розказувати: "Ми там те, се, все, там і там", а потім вийти і зіграти те, що вони зіграли – це соромно. Це, м'яко кажучи, соромно. Тому що я не розумію, завдяки чому київське «Динамо» взагалі планувало обігрувати цей «Пафос» у двох матчах.

Це безідейне «Динамо». Я не бачив, як ми збиралися перемагати цей Пафос. Пафос реально познущався над нами і показав нам місце. Ось цим "зіркам", які повиходили на поле, він показав, хто вони, де вони і як вони. Це вже не молода команда, це команда досвідчена, там готові майстри. Якщо ми не можемо розрахувати політ м'яча, три футболісти б'ться, біжать за ним, а один гравець їх обходить – це дурниця. Якщо ми не можемо організувати вихід з оборони в атаку просто через пас, а починаємо вибивати м'яч – це цирк і безнадія.