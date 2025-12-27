Ексфутболіст Динамо змінить клуб в новому році
близько 1 години тому
Максим Коваль / Фото - Елімай
Український воротар Максим Коваль за взаємною згодою завершив співпрацю з Елімаєм, повідомляє пресслужба клубу.
Казахстанський клуб подякував 33-річному футболісту за допомогу у кваліфікації в єврокубки.
В сезоні 2025 року ексголкіпер Металурга, Динамо та збірної України провів 27 матчів: 28 пропущених, 9 кліншитів.
Очікується, що 2026 рік Коваль розпочне у тираспольському Шерифі, домовившись про співпрацю з багаторазовим чемпіоном Молдови.
