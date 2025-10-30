Колишній воротар ЛНЗ Євгеній Кучеренко в складі Данді Юнайтед завітав в гості до Мазервелла на поєдинок 10 туру Прем'єршипу. Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

Український легіонер Данді пропустив по голу в кожному з таймів. Спочатку Масвансіхе зумів випередити захисників Юнайтед і Кучеренка, відкривши рахунок, а по перерві дальній постріл Вотта остаточно закрив питання про переможця.

Данді за рахунку 0:1 спробував відігратися, проте в одній з атак м'яч полетів у стійку воріт Мазервелла.

Перемога в очному протистоянні дозволила Мазервеллу обійти Данді в турнірній таблиці, піднявшись на 4 місце.

Прем'єршип. 10 тур

Мазервелл - Данді Юнайтед 2:0

Голи: Масвансіхе, 42, Вотт, 77

