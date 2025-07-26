Колишній воротар ЛНЗ Євгеній Кучеренко дебютував в складі шотландського Данді Юнайтед.

Дебют припав на поєдинок 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти УНА Штрассен (1:0), що представляє Люксембург 25-річний голкіпер свій перший матч за нову команду провів без пропущених голів.

Кучеренко в сезоні 2024/25 він провів 29 матчів в рамці ЛНЗ, пропустив 37 м’ячів та 8 разів залишав свої ворота «сухими».

За підсумками минулого сезону Данді Юнайтед посів четверте місце в чемпіонаті Шотландії та здобув путівку до Ліги конференцій.