Колишній футболіст Динамо Сергій Ковалець підбив підсумки першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (0:3). Його слова наводить Sport.ua.

У Хамруна був, по суті, один момент, коли врятував Михавко. Втім, я бачив відрізками домашній матч мальтійців проти Жальгіріса, коли господарі також були агресивними. Можливо вони подумали, що такий номер пройде і з Динамо. Тому гол Ваната, який був показовим для суперника - все в один дотик, охолодив їхній запал. У Хамруна було велике бажання проявити себе, але це бажання необхідно підкріплювати майстерністю, якої мальтійцям явно не вистачало.

Гра була під контролем української команди. Хоча, звісно, треба було раніше заспокоїти своїх уболівальників (посміхається). Легіонери Хамруна шукали шансу в атаці, але Динамо надійно діяло в обороні. А другий гол став наслідком того, що гра була під нашим контролем. Було видно, що все до цього йшло.

Вся Україна чекає на перемогу і в другому поєдинку. Всім відомо, який наш клубний рейтинг у єврокубках. Тому від Динамо всі ми чекаємо на максимальний результат, - сказав Ковалець.