Сергій Стаднюк

В основний час матчу першого туру Кубка ліг (МЛС + чемпіонат Мексики) Лос-Анджелес та Масатлан зіграли результативну нічию 1:1.

Господарі вийшли вперед на 29-й хвилині завдяки голу Давіда Мартінеса. Однак вже за два оберти секундної стрілки Фабіо Гомес відновив рівновагу точним ударом у відповідь.

Основний час завершився без переможця, і долю зустрічі вирішувала серія пенальті. Вона тривала аж 12 «раундів», у якій мексиканці виявилися точнішим – 11:10. Серед тих, хто реалізував свої удари за ЛА, був і українець Артем Смоляков, який після всіх 90 хвилин упевнено виконав восьмий пенальті своєї команди. Справа дійшла до голкіперів, що сенсаційно реалізували свої спроби. Однак одразу ж господарів підвів Буанга.

Кубок ліг, перший тур

Лос-Анджелес – Масатлан 1:1 (10:11 – пен.)

Голи: Давід Мартінес, 29 – Фабіо Гомес, 31

Раніше Лос-Анджелес зі Смоляковим вилетів з Клубного чемпіонату світу.