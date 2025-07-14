Павло Василенко

Колишній захисник Олександрії Сергій Логінов в коментарі сайту Sport.ua повідомив, що поки що не знайшов собі нову команду.

«Наразі жодної конкретики немає. Були варіанти, але десь не склалося, десь мене не влаштували ці варіанти», – сказав Логінов.

Минулого сезону 34-річний захисник у складі Олександрії провів два матчі у всіх турнірах.

Портал Тransfermarkt оцінює українця у 100 тисяч євро. 1 червня Олександрія повідомила, що футболіст залишив клуб у статусі вільного агента.

Раніше Логінов також виступав за Динамо-2, Прикарпаття, Волинь, Судуву та Дніпро-1.

За підсумками минулого сезону Олександрія зайняла друге місце у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, отримавши право стартувати у кваліфікації Ліги конференцій.