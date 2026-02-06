Англійський півзахисник Алекс Окслейд-Чемберлен близький до переходу до шотландського Селтіка, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, 32-річний футболіст у статусі вільного агента найближчим часом підпише контракт із кельтами терміном на шість місяців. У угоді буде передбачено можливість продовження співпраці.

У сезоні-2024/25 Окслейд-Чемберлен провів 20 матчів за Бешикташ, відзначившись одним забитим м'ячем. Transfermarkt оцінює колишнього переможця Ліги чемпіонів та АПЛ у складі Ліверпуля у 1,5 мільйона євро. З літа 2025 року гравець залишається без клубу.

