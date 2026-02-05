Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про перспективи центрального захисника Вірджила ван Дейка у складі команди. Угода 34-річного нідерландського футболіста з мерсисайдським клубом розрахована до літа 2027 року.

«Ми ніколи нічого не робимо в паніці, все ґрунтується на довгострокових ідеях чи на чомусь, про що довгий час думав не лише хтось один, а кілька людей. Звичайно, ми усвідомлюємо, що Вірджіл не залишиться в клубі ще на 10 років, але має ще півтора року контракту, тож він залишиться з нами на цей час, а може, й довше.

Якщо він продовжить залишатися в такій формі, як зараз... У його віці 7–8 місяців кожні три дні грати не лише за клуб, а й за збірну – це комплімент, і я сподіваюся, що він зможе підтримувати форму ще кілька років. Але ми не дурні, знаємо, що найближчими роками у клубу почнеться життя без Вірджила.

Я можу сказати те саме про будь-яку позицію – клуб думає не лише про короткострокові, а й про середньо- та довгострокові перспективи», — сказав Слот.