Екснападник Шахтаря Манор Соломон став гравцем Вест Гема
Форвард підписав трирічний контракт
Колишній нападник донецького Шахтаря Манор Соломон став гравцем Вест Гема. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
Ізраїльтянин підписав із «молотобійцями» трирічний контракт і виступатиме під 10-м номером.
Соломон належав Тоттенгему з літа 2023 року, однак через травму коліна пропустив більшу частину сезону-2023/2024. Надалі футболіст грав на правах оренди за Лідс, Вільярреал та Фіорентину. Загалом за три роки в Тоттенгемі ексгравець Шахтаря провів лише шість матчів у усіх турнірах.
Офіційно: Ліверпуль підсилився захисником Барселони Араухо.