18-річний голкіпер Кайрата Шерхан Калмурза після поєдинку другого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Реала (0:5) отримав несподіваний подарунок від казахського блогера та підприємця Улугбека Шаріпова.

Про це футболіст повідомив у своїх сторіз в інстаграмі, поділившись відео вручення. На кадрах Шаріпов презентував автомобіль марки Exeed та передав ключі молодому воротарю алматинського клубу.

Для Шерхана цей сезон став дебютним у складі першої команди Кайрата. У вересні він вперше вийшов у стартовому складі й вже провів чотири матчі в усіх турнірах, пропустивши 10 м’ячів. Також юний воротар відіграв обидва поєдинки казахстанського клубу в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.