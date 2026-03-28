Нападник збірної Аргентини пропустить чемпіонат світу-2026
У нього виявили розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна
близько 1 години тому
Нападник збірної Аргентини Хоакін Панічеллі пропустить чемпіонат світу через травму хрестоподібної зв’язки правого коліна.
Панічеллі, який на данний момент є найкращим бомбардиром чемпіонату Франції з 16 голами, зазнав травми під час тренування за збірну.
Аргентина мала зіграти проти Мавританії, однак форварда Страсбура не включили до заявки через підозру на серйозне ушкодження.
Гравець пройшов медичні обстеження, які підтвердили розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна.
Таким чином, що Панічеллі пропустить вирішальний відрізок сезону в Лізі 1, а також чемпіонат світу-2026.
Хоакін зіграв в цьому сезоні 39 матчів, забив 20 голів та віддав 4 асисти.
