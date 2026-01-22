Роналду забив 960-й гол і допоміг Аль-Насру перемогти Дамак. ВІДЕО
Лідер атак гостей відзначився ювілейним м’ячем у кар’єрі, а його команда втримала важливі три очки
У матчі 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср на виїзді здобув непросту перемогу над Дамаком із рахунком 2:1.
Гості швидко вийшли вперед завдяки точному удару Абдулрахмана Гаріба вже на п’ятій хвилині зустрічі. Після перерви перевагу Аль-Насра подвоїв Кріштіану Роналду, який відзначився на 50-й хвилині та записав на свій рахунок 960-й гол на професійному рівні. Португалець провів на полі весь матч.
Господарям вдалося скоротити відставання після влучного удару Джамала Харкасса на 68-й хвилині, однак зрівняти рахунок Дамак так і не зумів.
Після цієї перемоги Аль-Наср набрав 37 очок і продовжує утримувати другу позицію в турнірній таблиці Саудівської Про-ліги.
Саудівська Про-ліга. 17-й тур
Дамак – Аль-Наср 1:2
Голи: Харкасс, 68 – Гаріб, 5, Роналду, 50
