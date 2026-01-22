У матчі 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср на виїзді здобув непросту перемогу над Дамаком із рахунком 2:1.

Гості швидко вийшли вперед завдяки точному удару Абдулрахмана Гаріба вже на п’ятій хвилині зустрічі. Після перерви перевагу Аль-Насра подвоїв Кріштіану Роналду, який відзначився на 50-й хвилині та записав на свій рахунок 960-й гол на професійному рівні. Португалець провів на полі весь матч.

Господарям вдалося скоротити відставання після влучного удару Джамала Харкасса на 68-й хвилині, однак зрівняти рахунок Дамак так і не зумів.

Після цієї перемоги Аль-Наср набрав 37 очок і продовжує утримувати другу позицію в турнірній таблиці Саудівської Про-ліги.

Саудівська Про-ліга. 17-й тур

Дамак – Аль-Наср 1:2

Голи: Харкасс, 68 – Гаріб, 5, Роналду, 50