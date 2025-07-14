Ексзахисник Олександрії повідомив про пошуки нової команди
Футболіст знаходиться у статусі вільного агента
близько 1 години тому
Фото: ФК Олександрія
Колишній захисник Олександрії Юрій Копина в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про варіанти продовження своєї кар'єри гравця.
«Конкретних пропозицій поки не надходило. Через агента була зацікавленість з Першої ліги. Сподіваюсь дочекатись запрошення команд УПЛ.
Повернення в Рух? Навряд чи я вписують в концепцію сьогоднішнього Руху, що розвиває і продає молодих зірочок».
29-річний Копина в минулому сезоні провів 17 матчів, в яких віддав одну результативну передачу.
Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 400 тисяч.
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