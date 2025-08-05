Мбаппе звернувся до Реала напередодні нового сезону
Нападник закликав фанатів підтримати команду
близько 2 годин тому
Кіліан Мбаппе / фото - Getty
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе опублікував у соціальних мережах мотиваційний пост перед початком нового сезону.
В новому сезоні хочу здійснити щось грандіозне. Давайте зробимо це разом, мадридці! Вперед, Реал Мадрид
Минулого сезону Реал дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а також брав участь у фіналах Кубка і Суперкубка Іспанії. За підсумками Ла Ліги команда посіла друге місце. На клубному чемпіонаті світу мадридці дійшли до півфіналу.
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